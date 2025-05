Poupança contra hiperinflação, caminhão 0 km ficou 31 anos guardado em SP

Com apenas 40 km rodados, o Mercedes 1618 com caixa reduzida na cor azul foi parar em 2023 nas mãos do comerciante de carros antigos Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas - especializado em comprar e revender automóveis e utilitários originais e com baixa quilometragem.

Hodômetro do Mercedes-Benz 1618 guardado desde 1990 marca apenas 40 km rodados Imagem: Arquivo pessoal

Reginaldo conta ao UOL Carros que descobriu a existência desse caminhão zerado por meio de um amigo, que também é próximo do proprietário original.

"O primeiro dono ofereceu o Mercedes a esse amigo, que não tinha interesse e me avisou em 2021 que o 1618 estava à venda. Fui ver o veículo, ainda coberto por uma lona e todo empoeirado. A quilometragem anunciada bateu e logo fechamos negócio", conta, sem revelar o valor que pagou pelo utilitário da marca alemã, que já revendeu.

Volante e painel não exibem marcas de uso no veículo, que tem mais de 30 anos de idade Imagem: Arquivo pessoal

Reginaldo diz ter ouvido do antigo dono que o Mercedes-Benz foi comprado juntamente com outro caminhão, idêntico, exceto pela pintura branca. Esse veículo até hoje pega no batente, enquanto o "irmão" azul foi preservado como uma espécie de poupança.