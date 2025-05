Troca obrigatória? Por que placa Mercosul está em tantos automóveis antigos

Alteração na categoria do veículo: mudanças como transformar um veículo particular em comercial (ou vice-versa) também demandam a troca da placa.

Danos, extravio ou furto da placa: em casos de perda, roubo ou danificação da placa, a substituição pelo modelo Mercosul é necessária. Uma vantagem de quem já usa a nova placa é que, nessas situações, é possível adquirir uma nova em qualquer estado do Brasil.

Troca voluntária: o proprietário pode optar por atualizar a placa para o novo padrão, mesmo sem obrigatoriedade legal.

Em todos os casos, a matrícula da placa antiga (no formato ABC-1234) é mantida, mas o quarto caractere numérico é trocado por uma letra para seguir o formato Mercosul (ABC1C34). Basta seguir o alfabeto: 0 vira A, 1 vira B e assim por diante.

Os caracteres originais, explica o Contran, "deverão ser mantidos no cadastro do veículo e constar no campo 'placa anterior' no documento do carro".

Como substituir a placa cinza