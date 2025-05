VW raro e nunca usado vale fortuna após ficar 20 anos em concessionária

Fabricado entre 1974 e 1988 no Brasil, o Volkswagen Passat de primeira geração é um dos carros mais queridos do país. Um exemplar praticamente zero-quilômetro, com apenas 101 km rodados no hodômetro, ficou estacionado durante 20 anos em uma concessionária de Ilha Solteira, no interior de São Paulo, e, no fim de 2023, foi adquirido por um colecionador anônimo da capital paulista.

Responsável por intermediar a venda, o negociante de carros antigos Reginaldo Ricardo, o Reginaldo de Campinas, conta que o VW Passat GTS Pointer 1988 pertenceu à coleção do então proprietário da concessionária Caisol, que manteve o veículo até 2008 - quando o Volkswagen foi vendido, antes de trocar de mãos novamente, há cerca de um ano e meio

"Nunca foi usado. Se eu estou aqui, vendo com meus próprios olhos, podendo tocar nele, digo que é inacreditável, imagino vocês, que estão assistindo. Como pode?", diz Reginaldo, especializado em garimpar e vender veículos originais e pouquíssimo rodados, em vídeo publicado no respectivo canal no YouTube.