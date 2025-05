Brasil se torna ímã de montadoras chinesas, mas já vê marcas indo embora

- BYD: á tem fábrica no Brasil há dez anos, mas focada em ônibus elétricos e baterias para fins diversos. O investimento em carros começou, de verdade, em 2022, já focando exclusivamente veículos eletrificados (elétricos puros e híbridos plug-in).

Em 2024, a BYD entrou para o Top 10 de montadoras no Brasil em volume de vendas, fechando o ano em décimo lugar com 76.811 unidades vendidas — crescimento de 328% em relação a 2023. Seus líderes de vendas - os elétricos Dolphin e Dolphin Mini - também representam a maioria dos carros a bateria vendidos no país.

Yangwang U9, da BYD, deverá custar mais de R$ 1 milhão Imagem: Divulgação

A empresa também está instalando uma fábrica em Camaçari (BA) para montagem de veículos da família Song (híbridos) e futuramente modelos 100% elétricos. Além disso, a BYD planeja introduzir no Brasil suas submarcas de alta tecnologia e luxo, Denza e Yangwang, para competir no segmento premium.

Com essa estratégia, a BYD visa cumprir a meta anunciada em 2023: fechar o ano de 2028 com 300 mil carros vendidos no Brasil, atrás só de Fiat e Volkswagen.