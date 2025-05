VW Tera: o que já sabemos sobre o novo SUV que será lançado neste domingo

Também haverá, como opcionais, os pacotes Outfit (detalhes estéticos em preto) e ADAS (monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado e assistente de permanência em faixa). Por fim, o Tera High servirá de base à série especial Tera The Town, alusiva festival de música.

O Tera Comfort (cerca de R$ 120.000), por sua vez, renunciará a alguns luxos para ficar mais barato. Com base na estratégia comum da VW, os itens exclusivos da versão mais cara devem incluir os bancos com revestimento sintético, ar digital, quadro de instrumentos maior (reduzido para 8"). Também não contará com piloto de cruzeiro adaptativo e as borboletas para trocas de marcha no volante.

Segundo apurou o UOL Carros, a Volkswagen já registrou duas versões ainda mais simples do Tera, que deverão ser lançadas mais adiante. Uma delas é o Volkswagen Tera TSI (cerca de R$ 110.000), que se identifica apenas pela nomenclatura do motor turbo, que se mantém. A oferta de equipamentos, porém, será ainda mais restrita do que a do Tera Comfort.

Além deles, há o Volkswagen Tera MPI, que deve custar cerca de R$ 100.000 e tende a ser crucial para que os objetivos de venda e produção de mais de 200.000 unidades/ano sejam atingidas. Para se chegar a esse preço, o Tera MPI usará o motor 1.0 aspirado do Polo Track, com 84 cv e 10,3 kgfm, além do câmbio manual de cinco marchas.

O motor é a grande economia do Tera básico, mas também espere por uma estética típica dos carros "pé-de-boi": rodas de calota em aro 16" ou 15", plásticos mais simples na carroceria e bancos de tecido, entre outros detalhes. Como praxe na plataforma MQB, porém, todas as versões deverão vir, de série, com seis airbags.