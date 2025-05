Picape voadora: quem deve pagar o prejuízo de Ranger que decolou em dunas

"Essa conduta voluntária do segurado ultrapassa os limites da culpa grave", disse.

Danos irreversíveis

Segundo uma das pessoas envolvidas no resgate da Ford Range Raptor, o veículo chegou a cerca de 10 metros de altura durante o salto, tendo pousado a quase 90 metros de distância.

Com o impacto, os pneus furaram, os airbags foram acionados e houve grave dano estrutural ao veículo, que for removido das dunas por outra picape. O socorro foi dificultado pelo travamento das quatro rodas da Raptor, que estava com a marcha engatada e tração nas quatro rodas no momento do acidente.

Ranger Raptor sendo arrastada pela areia da praia de Canoa Quebrada Imagem: Divulgação

Segundo o engenheiro automotivo Renato Passos, a força do impacto empenou o chassi da picape, como reforçado nas imagens. "Do modo em que os carros são feitos hoje em dia, fica difícil reverter o chassi e recuperar suas características originais", explica o especialista em manutenção automotiva.