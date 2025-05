Preciso me preocupar? O que são as luzes que aparecem no painel do carro

Com design semelhante ao da variante 100% elétrica já vendida em nosso mercado, o SUV tem comprimento de carro médio, medindo 4,40 m, mas o entre-eixos é 2 cm menor do que o de um T-Cross, por exemplo (são 2,63 m). O porta-malas leva 378 litros.

Já o conjunto mecânico é formado pela combinação do motor 1.5 turbo a gasolina de 143 cv e 21,9 kgfm de torque com uma unidade elétrica para render cerca de 200 cv de potência.

Outro carro chinês mostrado em destaque nesta edição é a picape Poer, da GWM. Ela será lançada no Brasil em 2026 e terá produção nacional, na fábrica da montadora em Iracemápolis (SP).

Diretamente de Xangai, o apresentador Jorge Moraes traz detalhes sobre o modelo, que será comercializado no Brasil em versões a diesel e híbrida plug-in a gasolina - esta última tem mais de 400 cv de potência e autonomia superior a 1.000 km com o tanque cheio a as baterias totalmente carregadas.

O Carona desta semana também destaca os 10 anos de produção nacional da Jeep na fábrica de Goiana, em Pernambuco. Para comemorar a data, a marca lançou uma edição especial do Renegade.

Com produção limitada a 1.010 unidades, cada uma delas equipada com uma placa numerada no painel, a série é baseada na versão topo de linha Willys e chega às concessionárias com o mesmo preço sugerido: R$ 185.990.