'Inimigos' do posto: carro híbrido roda mais de mil km sem abastecer?

No entanto, na maior parte do tempo, em uma condução convencional, o veículo não está rodando na 'faixa' de eficiência adequada. O motor está constantemente variando entre regimes de 3 mil, 5 mil ou até mesmo 800 rpm.

Especialistas dizem que, se um motor cuja eficiência térmica é de 35% no máximo, ele vai entregar 25%, 28% ou 30% na marcha lenta, por exemplo. Isso significa que, na maior parte do tempo, você está jogando mais combustível do que deveria se estivesse girando na rotação que entrega a maior eficiência.

Os primeiros híbridos deram um passo do melhor consumo energético, no qual um motor elétrico auxilia o propulsor a gasolina, especialmente em baixas velocidades. Mas a unidade a combustão ainda era a principal responsável por fazer o carro andar. E, portanto, estava sujeito às variações de rotação e, consequentemente, ainda perdia eficiência.

O passar do tempo e o avanço da tecnologia culminaram nos híbridos plenos ou em série, em que o motor elétrico passa a movimentar praticamente o carro sozinho e o a combustão serve basicamente como um gerador.

Nesta condição é possível manter a rotação constante do motor e naquela faixa de altíssima eficiência. Ou seja, gasta-se menos combustível. O pacote é completado pelo motor elétrico, que tira o carro da inércia e que tem uma eficiência que chega próxima dos 100%.

Baterias cada vez maiores

Vale ressaltar que os motores a combustão também evoluíram com o tempo e que, atualmente, trabalham perto da máxima eficiência graças à novas tecnologias de materiais mais leves, com sistema de refrigeração separado entre cabeçote e bloco de motor, com sistemas EGR mais eficientes, com resfriamento da válvula de recirculação dos gases de escapamento e na admissão com injetores que pulverizam melhor o combustível dentro da câmara de combustão. Hoje não é difícil encontrar motores que consigam fazer 13, 14, 15 ou mais km/l.