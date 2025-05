GAC estreia no Brasil e apresenta cinco modelos eletrificados; veja preços

Hyptec HT: R$ 299.990 (Elite) e R$ 349.990 (Ultra)

Imagem: Divulgação

Modelo mais caro da marca no Brasil, o SUV grande porte tem 4,93 m de comprimento, 1,92 m de largura e entre-eixos de 2,93 m. O porta-mala entrega capacidade de até 725 litros.

O SUV será vendido no Brasil em duas versões (HT Elite e HT Ultra), uma delas com portas traseiras estilo 'asa-de-gaivota' acionadas eletricamente. O motor elétrico entrega 245 cv de potência e 309 Nm de torque, sendo que a bateria de 72,7 kWh (fosfato de ferro-lítio) oferece 362 km de autonomia (padrão Inmetro) e carregamento rápido de 30% a 80% em apenas 29 minutos com carregador DC de 120 kW.

No interior, o SUV conta com central multimídia de 14,6", painel digital, sistema de som com 22 alto-falantes e mais de 100 itens de série, com destaque para teto solar panorâmico fixo, bancos com ajuste elétrico, massagem e ventilação e câmera 360°.

Entre os itens de segurança estão piloto automático adaptativo, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e monitoramento de ponto cego.