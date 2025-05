Stellantis anuncia produção de carro híbrido e marca inédita em Pernambuco

Renegade será 1º híbrido feito em Goiana

Renegade vai receber mudanças no motor 1.3 turbo, que terá auxílio de dois propulsores elétricos Imagem: Divulgação

Na entrevista, Cappellano sinalizou que o primeiro híbrido a sair da linha de produção em Goiana será uma atualização de um dos cinco veículos atualmente montados em Pernambuco. Conforme apuração do colunista do UOL Carros Jorge Moraes, esse primeiro híbrido será o Renegade, equipado com conjunto propulsor híbrido leve de 48 volts, combinando o atual 1.3 turbo flex com dois motores elétricos.

As novidades integram investimento de R$ 13 bilhões anunciado no ano passado para o desenvolvimento e a produção de veículos eletrificados da Stellantis em Pernambuco entre 2025 e 2030 - tal investimento integra aporte de R$ 30 bilhões durante o mesmo período em todas as fábricas do conglomerado automotivo no Brasil, destinado à chegada de 40 automóveis inéditos ou atualizados.

Além de Goiana, hoje a Stellantis tem linhas de produção em Betim (MG) e Porto Real (RJ).

A Stellantis já tinha anunciado que os R$ 13 bilhões serão destinados ao lançamento de seis produtos eletrificados. O UOL Carros apurou que cinco deles serão, a exemplo do Renegade, atualizações dos veículos atualmente fabricados em Pernambuco com motorização híbrida.