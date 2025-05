Picape 'voou' em duna no Ceará, mas é permitido dirigir nessas áreas?

Valécio foi socorrido na UPA de Aracati e depois transferido para o hospital da Unimed. A assessoria dele informou que Valécio está em casa, em recuperação, e que "não teve intenção de cometer qualquer ilegalidade". O salto, segundo relatos locais, teria feito o veículo percorrer quase 90 metros no ar antes do impacto.

Ele teve a CNH suspensa e foi multado em R$ 2.934,70 por manobra perigosa, segundo a autoridade de trânsito de Aracati. A picape Ford Ranger Raptor foi apreendida e encaminhada à Secretaria de Segurança Cidadã. O caso é investigado pela delegacia regional de Aracati, que apura se houve crime ambiental.

A Ford Ranger Raptor é um modelo de alto desempenho, projetado para trilhas e terrenos difíceis. Equipada com motor V6 3.0 turbo e tração 4x4, ela acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos, segundo a fabricante. Apesar do apelo esportivo, o manual recomenda vistoria do terreno, uso de equipamentos de proteção individual e desaconselha saltos elevados.

A própria montadora afirma que, mesmo em ações promocionais, os saltos da Raptor não ultrapassam dois metros. O salto registrado em Canoa Quebrada foi estimado por testemunhas em cerca de 10 metros de altura, com pouso violento que acionou os airbags, furou os pneus e travou as rodas. O resgate do veículo exigiu apoio mecânico e outra caminhonete.

Moradores e bugueiros da região dizem que não é a primeira vez que motoristas dirigindo carros particulares extrapolam nas dunas. Segundo relatos, veículos não autorizados costumam circular fora das trilhas demarcadas, especialmente nos fins de semana e feriados. A prefeitura declarou que a fiscalização será intensificada para coibir condutas como essa e garantir a preservação ambiental e a segurança dos visitantes.

* Com matérias publicadas em 18/05/2025, 19/05/2025 e 20/05/2025.