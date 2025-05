iPhones ganham nova forma de conexão com automóveis; veja como funciona

Essa tendência fez com que a compatibilidade com as interfaces fosse ainda mais favorecida por algumas montadoras, que diminuíram gastos com o desenvolvimento de seus sistemas proprietários.

Mas as marcas de luxo, principalmente, apostam na interface de usuário como um complemento do design veicular. Nesses casos, explica a Apple, é possível escolher o que terá o estilo do iPhone e o que manterá estilo próprio no painel.

Enquanto isso, a Alphabet (dona do Google) também aumenta a integração do Android Auto, e já tem, há alguns anos, o Android Automotive — semelhante ao CarPlay Ultra e disponível nos Volvo EX30 e EX90, dentre outros veículos, no Brasil.

Tesla e outras marcas rejeitam CarPlay

Rivian é uma das marcas que não abre mão de investir no próprio sistema operacional do carro Imagem: Divulgação

A tendência de maior integração entre carros e celulares também preocupa algumas montadoras.