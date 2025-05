De Porsche a BMW: a garagem de R$ 3,3 mi apreendida com 'Careca do INSS'

Porsche Panamera tem esportividade do 911 com mais espaço Imagem: Rafaela Borges/UOL

Ainda que a Porsche já tenha atualizado o modelo, a versão de Antônio Carlos é vendida, em média, por R$ 831.044. O Panamera 2026, por sua vez, já tem versão que parte de R$ 1,6 milhão.

Porsche Panamera 4S E-Hybrid do "Careca do INSS" Imagem: Divulgação

BMW M3 Competition

Outro esportivo aclamado no acervo do 'Careca do INSS' é o BMW M3 Competition. A variante especial do BMW Série 3 tem carroceria modificada, motor 3.0 turbo de 340 cv, tração integral.