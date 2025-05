Por que Neymar está montando nova coleção de carrões após deixar Arábia

Sua versão mais popular e mais cara, o Mercedes-AMG G 63, pesa 2,6 toneladas, mas vai de 0 a 100 km/h em 4,4 s graças ao motor V8 4.0 de 585 cv. No Brasil, uma unidade do G 63 sem opcionais custa R$ 1.989.900.

Como importar um carro usado no Brasil

Segundo a portaria 249/2023, da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o principal caso de importação de carros usados deve ser para fins culturais e de coleção. Nesse caso, a norma ainda permite que, além dos veículos, sejam importadas as peças necessárias para a manutenção.

Outro caso previsto no texto vale para brasileiros com deficiência, que podem trazer seus veículos adaptados caso tenham morado fora e estejam retornando. Além disso, os servidores e empregados públicos que retornem de missão no exterior podem fazer o mesmo, desde que certos requisitos se cumpram.

O principal deles é que, no país de atuação do servidor brasileiro, seja "proibida a venda dos automóveis em condições de livre concorrência". É uma condição rara, que se aplica a países com forte tutela estatal na economia, como a Coreia do Norte.