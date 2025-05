Mitsubishi Outlander vira híbrido e investe no luxo para incomodar rivais

A edição do programa Carona desta semana conta tudo sobre a nova geração do Mitsubishi Outlander, que agora é híbrido plug-in e chega ao Brasil com preços sugeridos a partir de R$ 375 mil.

A novidade combina motor 2.4 aspirado a gasolina com dois propulsores elétricos para entregar potência combinada de 252 cv e autonomia de 58 km no modo 100% elétrico.

Além dos clientes tradicionais do carro, os alvos do novo Outlander são consumidores de outras marcas premium, como a Volvo e seu híbrido XC60. Por isso, a montadora trabalha a estratégia do carro investindo, antes de mais nada, no luxo.