Fiat Pulse muda na linha 2026 à espera do VW Tera; veja as novidades do SUV

Detalhe da dianteira da versão Impetus, que continua equipada exclusivamente com motor 1.0 turbo flex híbrido leve Imagem: Divulgação

Para completar, as molduras plásticas das caixas de roda dianteiras receberam frisos aerodinâmicos laterais e a configuração Audace traz rodas de liga leve de 16 polegadas reestilizadas.

Na linha 2026, que chega no início de junho às concessionárias, as versões Drive e Audace incorporaram acabamento interior escurecido - nesta última, os bancos ganharam novo tecido. Já o Pulse Impetus passa a contar com teto panorâmico opcional - o item não abre, mas tem persiana com acionamento elétrico. Além disso, nessa configuração, o painel das portas dianteiras traz revestimento de couro sintético macio ao toque.

Versão Impetus do Pulse agora pode ser equipada opcionalmente com teto panorâmico fixo Imagem: Divulgação

A Fiat também promoveu mudanças nas versões do SUV compacto, que incluem o retorno da configuração Drive 1.3 com transmissão manual, que assume o posto de opção mais em conta do modelo.

Está de volta, ainda, a versão T200, equipada com câmbio automático do tipo CVT, com foco nos clientes PCD (pessoas com deficiência). A fabricante ainda não divulgou os preços da linha 2026 do Pulse, provavelmente à espera dos valores oficiais do VW Tera, que serão revelados na semana que vem.