Picape voadora: quem é o motorista que decolou em dunas e parou no hospital

Valécio Granjeiro: dono de supermercados teve picape apreendida e CNH suspensa; ele é investigado pela Polícia Civil do Ceará Imagem: Reprodução

Segundo a prefeitura local, Valécio é investigado pelo suposto cometimento de eventuais ilegalidades, como "dirigir veículos na via pública, pondo em perigo a segurança alheia".

Logo após a "decolagem" da picape, que saltou por cima de um buggy com turistas antes de bater com força na areia, o empresário foi levado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Aracati. Em seguida, foi transferido ao hospital da Unimed. Seu estado de saúde não foi oficialmente revelado, mas a reportagem do UOL Carros apurou que ele já estaria se recuperando em casa.

Segundo o relato de quem participou da remoção da Ranger da areia, o veículo teria pousado a quase 90 metros do ponto em que saiu do chão, em alta velocidade.

Segundo moradores de Russas, Valécio tem apreço por veículos esportivos e picapes Imagem: Natanael Feitosa/Reprodução

Com o impacto, os pneus furaram, os airbags foram acionados e houve grave dano estrutural no veículo, que foi removido das dunas por outra picape. O resgate foi dificultado pelo travamento das quatro rodas, pois a Raptor estava com a marcha engatada e a tração 4x4 acionada no momento do acidente.