Pedágio para 'apressados' e novos acessos: o que vai mudar na Via Dutra

Nos últimos meses, quem segue de São Paulo (SP) para o aeroporto de Guarulhos sofre com engarrafamentos acima do normal na via Dutra. Isso deve acabar em breve, pois, segundo a concessionária CCR RioSP, as obras responsáveis pela lentidão já vêm sendo entregues em fases.

Um dos principais objetivos das obras é "separar" quem pega a BR-116 para seguir rumo ao Rio de Janeiro de quem trafega na Dutra em deslocamentos cotidianos.

Dessa forma, as faixas expressas serão pedagiadas no trecho metropolitano, enquanto as pistas marginais permanecerão gratuitas.