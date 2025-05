Renegade 10 anos: o que muda na versão especial e limitada do SUV da Jeep

Nesta semana, o programa Carona destaca os 10 anos de produção nacional da Jeep na fábrica de Goiana, em Pernambuco. Para comemorar a data, a marca lançou uma edição especial do Renegade.

Com produção limitada a 1.010 unidades, cada uma delas equipada com uma placa numerada no painel, a série é baseada na versão topo de linha Willys e chega às concessionárias com o mesmo preço sugerido: R$ 185.990.

Para se diferenciar, além da placa numerada, o Renegade Willys 10 Anos traz adesivos com a letra X - alusiva ao galão de combustível utilizado no Willys original nos tempos de guerra, também representado nas lanternas traseiras desde o primeiro Renegade, lançado em 2015.