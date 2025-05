Incêndio destrói 50 carros em estacionamento de aeroporto nos EUA

O Aeroporto Internacional de Jacksonville, no estado norte-americano da Flórida, teve suas atividades paralisadas na última sexta-feira devido a um incêndio no prédio do estacionamento. Estima-se que 50 veículos possam ter sido de alguma maneira atingidos pelas chamas. A fumaça se espalhou pela cidade e obrigou o cancelamento de voos.

O que aconteceu

Por volta do meio-dia na última sexta-feira, um incêndio se iniciou no aeroporto da cidade de Jacksonville. Sua origem foi no estacionamento, onde 50 carros foram de alguma forma atingidos pelo evento. Entretanto, segundo a prefeita Donna Deegan, não houve feridos.

Os bombeiros inclusive utilizaram drones para entender se haviam feridos ou pessoas presas no local devido às chamas. Entretanto, após uma varredura, não encontraram ninguém. Chefe dos bombeiros, Keith Powers disse que a limpeza e a avaliação dos danos "levará tempo" devido aos desabamentos estruturais no terceiro e segundo andares do estacionamento.