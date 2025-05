Picape que voa? O que Ford alerta e motorista ignorou ao decolar com Ranger

Um motorista foi alçado à fama após voar com sua Ford Ranger Raptor pelas dunas de Canoa Quebrada, no litoral do Ceará. A bordo da picape esportiva, o homem decolou a cerca de 10 metros de altura, antes de pousar violentamente com o veículo, com vídeo ganhando o mundo desde sábado (17).

Com a violência do impacto, o conjunto de suspensão da Ranger Raptor cedeu, os pneus furaram, os airbags foram acionados e a carroceria foi bem amassada. As imagens indicam que houve perda total da caminhonete, vendida por R$ 490.000 e que usa justamente a capacidade de saltos como um chamariz.

Há, entretanto, diferenças importantes entre o que a Ranger Raptor consegue fazer e o que ocorreu nas dunas do Ceará, com alertas claros para isso dados ao proprietário.