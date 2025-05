Carro levado em segundos: veja truques de ladrões que você deveria saber

A gravação teria sido feita há cerca de cinco anos, mas a tática continua atual como nunca, segundo especialistas consultados pelo UOL Carros. Com chave de fenda, os criminosos violam a fechadura, entram no carro e trocam o módulo original por outro, hackeado. Dessa forma, o criminoso consegue ligar o automóvel e consumar o furto rapidamente.

Ladrões trocam unidade de controle eletrônico do motor por outra desprovida de senha para liberar ignição Imagem: Divulgação

O módulo mencionado no vídeo é a ECU, sigla em inglês para Unidade de Controle Eletrônico, instalada embaixo do capô e que pode ser considerada o "cérebro" do motor dos veículos modernos. É um equipamento que se comunica com a chave do carro via rádio e só libera a ignição se ambos tiverem o mesmo código armazenado.

Por essa razão, bandidos trocam a ECU por outra compatível com aquele veículo, contudo sem nenhuma senha na respectiva memória - ou com um código previamente conhecido.

Bandidos usam chave de fenda para arrombar porta e quebrar capa do miolo da chave de ignição Imagem: Divulgação

Em outro vídeo, feito em data desconhecida, um PM mostra uma caixa com duas antenas retráteis que também integra o kit de ferramentas usadas pelos amigos do alheio - seja para levar o carro ou apenas pertences dentro dele.