Carros conectados: testamos recursos para controlar o VW Nivus pelo celular

O uso de conectividade embarcada tem sido algo cada vez mais importante para clientes e montadoras, o que tem feito com que os veículos se tornem verdadeiros smartphones - ou tenham cada vez mais comandos controlados por um. Um dos exemplos recentes está nos modelos da Volkswagen, que atualizou os recursos oferecidos aos seus clientes através de aplicativo.

Durante uma semana testamos uma versão do Volkswagen Nivus Comfortline equipado com a atualizada tecnologia de conectividade da marca, que estreia agora no país com o modelo 2025 do SUV cupê. Foi a primeira unidade disponibilizada à imprensa com o sistema 100% funcional, e nossa missão foi explorar ao máximo os novos recursos.

Carro na palma da mão

A experiência começou logo no primeiro contato com o app 'Meu VW'. Após baixar o aplicativo e fazer login, o carro apareceu na tela do celular como um 'dispositivo inteligente'.