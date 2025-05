'Primo' do Uno: como é o carro que o papa adora e não poderá mais dirigir

Desde eleito, Leão XIV vai, de passageiro, em carros híbridos da Volkswagen Imagem: Yara Nardi/Reuters

Fiat Uno italiano

A primeira geração do Panda foi apresentada em 1980, com design assinado pelo renomado projetista Giorgetto Giugiaro. Com foco na robustez e na simplicidade — tanto de manufatura quanto de produção —, o Panda deveria, entre outras coisas, levar no mínimo dois galões de vinho em seu porta-malas.

Os trabalhos que ocorriam na Itália chegaram ao Brasil, onde a marca também precisava de um novo carro compacto. Dessa forma, Giugiaro assinou o projeto do Fiat Uno, que aproveitou muitas das soluções mecânicas e estéticas do irmão europeu.

Com 3,7 m de comprimento, Panda se dá bem nas ruas estreitas da capital italiana Imagem: Divulgação

Não há registros conhecidos de Prevost em seu Panda, mas é bem provável que ele utilizasse a terceira geração do modelo. Muito semelhante ao último Uno brasileiro, ela ainda é vendida e permitiu que, em 2024, o Panda fosse o carro mais vendido da Itália pelo 15º ano consecutivo.