Quer ter carro rebaixado? Até pode, mas cuidado para não cair em roubada

Quanto à suspensão, a altura mínima é de dez centímetros, contada do ponto mais baixo da carroceria ou do chassi. Vale, inclusive, para modelos com suspensão a ar, que pode ser ajustada. A roda também não pode tocar nenhum componente, como o para-lama e a própria suspensão, ao esterçar o veículo (girar o volante até o final para determinado lado).

Boa parte dos carros rebaixados que se vê nas ruas, especialmente aqueles "colados" no asfalto", descumpre a regra. Apesar de permitido seguindo as regras, não é "tecnicamente recomendável" mexer na suspensão. É impossível conseguir os mesmos níveis de eficiência e segurança obtidos no projeto original de fábrica. A customização pode até comprometer reparos em garantia do automóvel.

Quem rebaixa o carro também costuma mudar as rodas. Nesse caso, conforme UOL Carros já informou, o diâmetro do conjunto formado pela roda e pelo pneu não pode desrespeitar as medidas originais.

Multa para o dono e retenção do veículo

Conduzir veículo com cor ou características alteradas sem autorização constitui infração grave, com acréscimo de cinco pontos no prontuário da CNH (Carteira Nacional de Habilitação), multa de R$ 195,23 e retenção do veículo até a sua regularização —conforme o Artigo 230 do CTB.