Pai mostra filha caindo de minimoto; criança pode pilotar em condomínio?

Pais podem ser responsabilizados por permitir condutas imprudentes dos filhos.

Douglas Cabral Ferreira Silva, advogado

Os pais podem responder civilmente por omissão na vigilância, mesmo em áreas privadas. "Se a criança sofre ou causa dano, a responsabilidade recai sobre quem detém o poder familiar", diz a advogada Vanessa Paiva, especialista em direito de família e sucessões. Permitir a pilotagem pode ser visto como criação de risco injustificado.

Já o condomínio pode ser responsabilizado se a ausência de sinalização no quebra-molas contribuiu para o acidente. "Se comprovada a omissão, há responsabilidade civil", afirma Douglas. Ele cita uma decisão do TJ-SP que obrigou um condomínio a indenizar um morador após um acidente semelhante. Douglas lembra que, se o local for loteamento com vias públicas, a obrigação pode ser do município ou de uma associação de moradores.

Mesmo com afeto, os responsáveis devem garantir a segurança da criança. A responsabilidade deles é civil, administrativa e até penal.

Pode postar?

Vídeos com crianças em situações de dor ou susto podem ser considerados abusivos. "Mesmo postado por pais, o conteúdo pode ferir o direito à dignidade e privacidade, garantido pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente)", afirma a advogada Cynthia Arruda, especialista em direitos da criança e do adolescente. A boa intenção não elimina o risco jurídico.