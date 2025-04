Polícia apura denúncia de racha em batida de Ferrari em SP; motorista nega

O empresário Marcelo Marcicano Elias, que conduzia a Ferrari, também se feriu, mas recebeu atendimento médico e foi liberado no mesmo dia do acidente. Sua defesa nega que ele estivesse participando de racha no momento do sinistro. Logo após a batida, ainda no local da colisão, ele se negou a realizar teste do bafômetro, de acordo com o boletim de ocorrência - porém, fez o exame no IML (Instituto Médico Legal) algumas horas após o acidente e o teste deu negativo.

"Foi um acidente. A dinâmica do acidente mostra isso. Se fosse um racha teria um terceiro veículo envolvido e não tem", disse o advogado Daniel Tesser ao UOL Carros.

Dono de Ferrari é diretor de museu

Foto de divulgação do Dream Car Museu exibe Ferrari idêntica à que sofreu acidente Imagem: Divulgação

Marcelo Marcicano Elias é um dos diretores do museu automotivo Dream Car, em São Roque, e filho do empresário Marcelo Elias, idealizador e fundador do estabelecimento.

Um exemplar idêntico à Ferrari vermelha envolvida na colisão pode ser visto em fotos de divulgação do museu. A assessoria de imprensa do empreendimento, contudo, nega que o veículo esportivo faça parte do acervo do Dream Car - segundo nota enviada à reportagem, o carro é de propriedade particular de Marcelo, que estaria de folga no dia do acidente.