Último papamóvel do papa Francisco dispensa blindagem e não gasta gasolina

"A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilos de vida, de produção e de consumo, para combater este aquecimento ou, pelo menos, as causas humanas que o produzem ou acentuam. Isto é particularmente agravado pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis, que está no centro do sistema energético mundial", diz o documento.

Ainda que use o Classe G EV de base, o papamóvel pouco se parece com o jipe oferecido ao público em geral.

Isso porque, da segunda fileira para trás, quase tudo de original foi substituído por uma plataforma onde há o assento giratório elevado, do qual o Papa consegue acenar para todos os fiéis. Também há dois banquinhos, onde vão assessores e seguranças e que restou da porta traseira direita — cortada para seguir as linhas da cobertura, que protege somente contra chuva.

Interior do papamóvel elétrico da Mercedes-Benz Imagem: Divulgação

Após a tentativa de assassinar São João Paulo 2º, em 1981, ele e Bento 16I usaram um papamóvel blindado por décadas, mas Francisco aboliu a medida (a despeito da recomendação de forças de segurança).

O papamóvel elétrico da Mercedes é pintado em branco perolado, assim como interior, completamente neutro. O último papa foi categórico ao proibir qualquer tipo de ostentação no veículo, que seguirá em uso pelo sucessor.