Bateria fica viciada? Mitos e verdades sobre carros elétricos e híbridos

Apesar do crescimento exponencial de vendas, os carros elétricos e híbridos ainda geram muitas dúvidas entre potenciais consumidores e o público em geral.

Dá choque? Posso carregar em casa? E na chuva? A bateria vicia?

Essas são algumas das muitas perguntas que surgem sobre estes veículos. Para esclarecer essas e outras questões a respeito do tema, o UOL Carros conversou com a ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) sobre os principais questionamentos e aponta o que é mito e verdade. Confira!