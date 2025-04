Influenciador que teve pés amputados ao capotar BMW volta a dirigir

Depois de três meses voltei a ter a sensação de liberdade

"Tem aqui essas duas barras que são juntadas por um anel, uma está presa no freio e a outra no acelerador, ou seja, no caso, para acelerar é só eu segurar com o dedão e para frear é só empurra", explicou, na sequência.

Também na noite de segunda-feira (7), o influenciador divulgou o primeiro vídeo de seu retorno em seu canal do Youtube. Antes disso, já havia feito uma live falando sobre seu acidente e todo o processo de recuperação.

Outros momentos do seu dia a dia, como a volta aos treinos de musculação e passeios com os amigos já vinham sendo compartilhados no Instagram.

No vídeo postado em seu canal, o influenciador mostra como foi o início da recuperação e aparece chegando do hospital após ir trocar o curativo da perna. Ele relata que foi necessário fazer um enxerto de pele na área amputada e que, para isso, peles foram retiradas da sua coxa.