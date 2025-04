Etanol x gasolina: veja onde encontrar os preços mais baixos ao abastecer

"A estabilidade nos combustíveis interrompeu uma sequência de altas que vinha desde as últimas semanas de 2024, reflexo dos movimentos do mercado e fatores econômicos que vinham impactando a definição dos preços e se intensificou a partir de 1º de fevereiro, com o ajuste do ICMS", analisa Renato Mascarenhas, Diretor de Redes, Operações e Transformação de Negócios na Edenred Mobilidade - proprietária da Ticket Log.

O executivo se refere ao reajuste do tributo estadual no início de fevereiro, que elevou em R$ 0,10 o preço do litro da gasolina.

De acordo com a pesquisa, o menor preço médio do etanol é encontrado nos municípios de Gabriel Monteiro e Inúbia Paulista (SP), onde o litro sai por R$ 3,82. Já o álcool mais caro do país está em Paracatuba e Quixada (CE), a R$ 5,69. Já a gasolina mais barata é localizada em Coronel Bicaco (RS), com preço médio de R$ 5,61. A mais cara está em Alto Boa Vista (MT), por R$ 7,70.

Como é feito o cálculo

Definição dos Estados onde o etanol é mais vantajoso tem como base o IPTL (Índice de Preços Ticket Log)

Índice aponta o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio

Consumo é fixado em 8,5 km/l para o álcool e em 11,5 km/l para a gasolina. Há variações, dependendo do veículo

É preciso considerar que o combustível de origem vegetal eleva o consumo em aproximadamente 30%, com variação para baixo ou para cima.

Por esse motivo, só vale a pena usar etanol quando a diferença no preço supera percentualmente a redução na autonomia

Veja onde vale a pena abastecer com etanol*

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,43

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,64