PCDs superam burocracia e preconceito em busca do sonho de dirigir

O primeiro contato com um volante foi no carro da família, um Del Rey. Morando em um sítio no interior do Paraná, foi com a ajuda do pai e do então namorado - que hoje é seu marido - que a influenciadora começou a aprender a dirigir com os pés.

"Eu ficava observando eles dirigirem e pedi para me explicarem como tudo funcionava. Até que um dia eu decidi tentar. Percebi que conseguiria segurar o volante com a perna esquerda e com a direita controlar o acelerador, freio e embreagem. Meu marido ia mudando as marchas e eu consegui dirigir pela primeira vez", recorda.

Com a certeza que poderia dirigir, tendo como única necessidade que fosse um veículo automático, o próximo passo foi buscar uma autoescola. Porém nesse momento, ela esbarrou em algumas dificuldades.

"A primeira autoescola que fui me disse que eu não podia dirigir e, se um dia eu conseguisse, precisaria de muitas adaptações no carro, e que dificilmente uma autoescola teria um carro assim para me atender", conta.

Inconformada com a notícia, Dani passou a pesquisar sobre o processo para tirar habilitação e viu que poderia fazer as aulas práticas usando um veículo próprio. Foi quando ela comprou um carro automático e buscou outra autoescola.