Neta X tem preço e potencial, mas marca chinesa precisa sobreviver

Outro ponto que merece destaque é o espaço interno, principalmente para quem viaja atrás. Os 2,77 m de entre-eixos, o mesmo de um Caoa Chery Tiggo 7, e os 1,62 m de altura garantem uma área grande (para pernas e cabeça) até mesmo para pessoas mais altas.

Imagem: Divulgação

O túnel central é plano e facilita a acomodação de uma terceira pessoa no assento do meio, que não tem tamanho reduzido. Saída de ar-condicionado e portas USB completam a boa experiência de sentar atrás. O comprimento é de 4,61 m - 15 cm a mais que um Toyota Corolla Cross, por exemplo. O porta-malas é robusto: 508 litros.

Coloco a alavanca de câmbio a la Mercedes-Benz, acoplada na caixa de direção onde, normalmente, estaria a haste do limpador de para-brisa, no "D" e o Neta X parte silenciosamente. Os primeiros quilômetros na cidade são de reconhecimento.

Os grafismos do painel de instrumentos com tela de 8,9 polegadas denunciam que é um carro oriental. São simplórios e me lembram aqueles minigames só com tetris. Ao menos ele é completo e traz diversas informações dos sistemas de segurança, bateria, autonomia e, claro, velocidade.

Um botão

Tento acender os faróis para tirar uma foto. Vou direto para o lado esquerdo do volante procurar, mas quem disse que encontro o comando de primeira? Pudera. Todas as funções do Neta X estão concentradas exclusivamente na grande multimídia com tela de 15,6 polegadas.