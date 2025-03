Versão picape e 30 km/l: o que já sabemos sobre o novo Toyota Corolla

Seguindo a receita de Ford Maverick e Ram Rampage, entre outros, a nova picape será menor do que a Hilux, se aproveitando de carroceria monobloco que a torna mais confortável para a rodagem em estradas e para os passageiros da segunda fileira. Esse "Corolla Truck" deverá ser vendido no Brasil, assim como as variantes sedã e SUV.

Em termos de mecânica, a principal opção para a 13ª geração do Corolla deve ser um novo motor 1.5, com versões aspiradas ou turbinadas — com cerca de 130 cv e 180 cv, respectivamente.

Espera-se que esse propulsor seja feito no Brasil em variante flex, que também pode equipar o futuro Yaris Cross. Modelos puramente a combustão continuam, mas o Corolla HEV (híbrido pleno, sem carregamento na tomada) tende a ficar ainda mais econômico e superar os 30 km/l.

Outra possibilidade é usar a mecânica do Prius vendido no exterior, com motor 2.0 aspirado e um motor elétrico traseiro. Seria uma configuração híbrida plug-in, especialmente útil para o "Corolla picape", que, dessa forma, chegaria à faixa dos 220 cv e teria tração integral simplificada, sem cardan.

Traseira do novo Corolla deve seguir estilo do Toyota Crown Imagem: Divulgação

Em termos de design, há poucas pistas, já que os testes com protótipos ainda seguem desconhecidos. A imprensa oriental, porém, sugere que, mais uma vez, o estilo deve seguir a reestilização do Prius, com faróis integrados e curvas suaves. Na traseira, a tendência é que o sedã se inspire no Crown, seu irmão maior.