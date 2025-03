'The Beast': Trump deve ganhar novos blindados e andará de Cadillac

Desta forma, uma reunião foi realizada no GM Global Design Center em Warren, Michigan, segundo a agência Reuters. Neste encontro, a montadora teria recebido um contrato de US$ 14,8 milhões do Departamento de Segurança Interna e do Serviço Secreto para produzir um novo veículo.

O Serviço Secreto disse: "à medida que as ameaças evoluem, continuamos a explorar tecnologias emergentes para garantir que nossos veículos blindados forneçam o mais alto nível de segurança para nossos protegidos. Esta semana, o diretor do Serviço Secreto Sean Curran se encontrou com executivos da GM para discutir avanços que podem beneficiar a próxima geração de SUVs blindados."

