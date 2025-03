Fiat, Jeep e Toyota têm carros internos clonados e sofrem com multas

A clonagem de placas de carros não é um fato novo, é verdade. Mas o esquema fraudulento agora atinge as próprias fabricantes de carros no Brasil. Veículos internos usados pelo departamento de comunicação ou marketing, seja para divulgação ou avaliação da imprensa especializada, estão sendo clonados. Bandidos aproveitam a exposição da identificação do automóvel em vídeos ou postagens de influencers e jornalistas nas redes sociais para a prática ilícita. Fiat, Toyota e Jeep são algumas das marcas afetadas.

Além da placa em si, os criminosos falsificam documentos de registro e números de chassi, criando um "clone" do veículo original. Geralmente são usados dados de veículos zero km para emplacar e encobrir veículos roubados ou fraudados. Com isso, o modelo em questão circula livremente e sem qualquer suspeita até que o real proprietário perceba.

"Descobrimos a ocorrência quando fazemos o licenciamento do veículo, ao receber multas em locais onde nossos carros não rodaram e ao identificarmos transferência de propriedade. Então, registramos os casos através de Boletim de Ocorrência e abrimos os devidos processos administrativos junto às autoridades responsáveis para a regularização de cada carro", conta Jorge Mussi, gerente geral de pós-vendas da Toyota.