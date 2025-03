1ª multa por excesso de velocidade teve perseguição de bicicleta a 13 km/h

No fim do século 19, os carros começaram a dividir espaço com carruagens e cavalos nas vias públicas ao redor do mundo. Não tardaram a chegar regras para controlar sua circulação, incluindo taxa de registro e leis de trânsito específicas.

Por se tratar de novidade, foi necessário algum tempo para as autoridades responsáveis pela fiscalização do tráfego adaptarem a legislação vigente aos veículos motorizados.

Afinal de contas, eles eram bem mais rápidos do que as carroças com tração animal.