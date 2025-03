Mercedes coloca robôs humanoides para trabalhar em fábrica na Alemanha

Atualmente, os funcionários da Mercedes estão envolvidos em seu treinamento, o que faz os robôs agora conseguirem trabalhar de forma autônoma, reduzindo a necessidade de supervisão constante. Os Apollo também conseguem se conectar sozinhos à energia se estiverem com pouca bateria.

Além da Mercedes, a Tesla no momento desenvolve seu robô humanoide. Já a BMW começou a utilizar robôs avançados em sua fábrica na Carolina do Sul no ano passado. No último ano, a chinesa Dongfeng Motors introduziu um robô alimentado por IA em sua fábrica.

