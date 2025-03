Neta encara risco de falência na China enquanto reforça planos no Brasil

Atualmente, a Neta comercializa dois carros elétricos no Brasil: o hatch Neta Aya (R$ 138.900) é o mais barato, sendo acompanhado do SUV médio Neta X (R$ 214.900); o sedã esportivo Neta GT ainda não teve preço anunciado, mas já é exibido no site nacional da empresa.

Neta reforça planos para o Brasil

Em um comunicado, a Neta do Brasil disse estar realizando "uma série de reformas e ajustes organizacionais para aumentar a eficiência operacional, focar no negócio principal e fortalecer ainda mais a competitividade da empresa".

A marca confirmou que "prestará mais atenção em seus mercados estrangeiros" e que sua participação no Brasil está apenas começando. "Há lojas em várias cidades prestes a abrir. O mercado brasileiro também continuará a se desenvolver por um longo prazo, e essa direção não mudará".

Com os planos 'inalterados' aqui, a Neta segue com intenção de ter uma fábrica nacional, onde, ao menos inicialmente, haverá processos de soldagem, pintura e montagem do Aya e do X, inclusive para exportação ao restante do Mercosul.

"Compartilhando a capacidade (ociosa) com as montadoras locais já instaladas no Brasil", diz a empresa, acredita-se em um sucesso parecido ao da Tailândia, onde se julga "profundamente amada" pelos consumidores locais após um crescimento consistente ao longo de alguns anos.