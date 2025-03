Tanque quase eterno: 10 dicas para você fazer mais de 20 km/l no carro

Isso inclui a troca de óleo lubrificante do motor, bem como a substituição do respectivo filtro.

Especialmente se o carro já tiver alta quilometragem, vale verificar o nível do óleo uma vez por semana

Cheque o nível do óleo do motor semanalmente e substitua o lubrificante no prazo e/ou na quilometragem recomendados no manual. O mesmo vale para filtros. O filtro de óleo, inclusive, deve ser substituído em cada troca do lubrificante. Motor com lubrificação inadequada eleva o atrito de partes internas, resultando em consumo maior de combustível e, pior, danificando componentes.

5 - Não deixe motor ferver e cheque válvula do radiador

Imagem: Almeida Rocha/Folhapress

Não deixe de verificar o sistema de arrefecimento do motor nas revisões do veículo, pois rodar acima da temperatura ideal é um dos fatores que faz seu carro "beber" mais do que deveria.