Audi anuncia que demitirá 7,5 mil funcionários na Alemanha até 2029

Devido a isso, a Audi também planeja mudar seus planos de no futuro apenas oferecer veículos elétricos, já que suas vendas não evoluíram como o esperado.

A marca disse que "reduzirá os custos de pessoal ajustando os pagamentos acima do acordo salarial coletivo". Audi investirá cerca de 8 bilhões de euros na Alemanha até 2029, e espera economizar 1 bilhão de euros com os cortes.

O CEO da Audi, Gernot Döllner, disse que "a Audi deve se tornar mais rápida, mais ágil e mais eficiente" e isso "não pode ser feito sem ajustes de pessoal".

