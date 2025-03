Etanol x gasolina: veja em qual estado vale abastecer com cada combustível

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,40

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ São Paulo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,29

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,27

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Tocantins

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

Veja onde vale a pena abastecer com gasolina*

+ Alagoas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,29

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62