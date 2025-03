Recarga em 5 min: BYD promete acabar com maior dilema dos carros elétricos

A BYD apresentou uma nova plataforma veicular que promete ter o carregamento mais rápido do mundo. A Super e-Platform, como é chamada, traz tecnologias inéditas para atingir tal feito e equipará as novas versões dos BYD Han e Tan (chamado de Tang na China), prometendo recargas de apenas 5 minutos - similar ao que ocorre com modelos a combustão.

Os novos Han L e Tang L terão mais de 1.000 cv, entre outros atributos impressionantes, e já estão em pré-venda. As primeiras entregas estão previstas para o mês que vem.

Mais rápido que posto

Para carregar um carro elétrico mais rapidamente, não basta só aumentar a tensão ou a corrente da tomada: um dos maiores problemas é a resistência elétrica que há nas células e que gera calor.