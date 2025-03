Agora a Nasa vem: Fiat Duno é para quem acha que Uno só é muito pouco

Se Uno é pouco, talvez um Fiat "Duno" pode ser o ideal para quem é fã do lendário carro popular nacional. O veículo, também chamado de 'Limosuno' por alguns internautas, causou um misto de espanto e encanto nas redes sociais ao ser flagrado no interior do Brasil, supostamente no Paraná.

A união dos Fiat Uno 'siameses' é mais um exemplar digno da série do UOL Carros 'Agora a Nasa vem', que mostra modificações que comprovam que a criatividade do brasileiro deveria ser estudada pela agência espacial norte-americana.

Pelas imagens que circulam na internet, é possível notar que as portas dianteiras de apenas um carro foram aproveitadas; as portas traseiras, por sua vez, vêm de ambas as unidades, de modo que a limusine artesanal ostenta nada menos que seis portas.