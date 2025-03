Brincadeira, 'rolê' de carros detonados fugiu do controle, diz organizador

O influenciador Leo Pest Imagem: Instagram

O "rolê dos sem topete", explica, era para ser mais uma brincadeira, limitada à região do Jardim Imperador, na Zona Leste de São Paulo. Mas, com uma ajuda "desconhecida", o rolê cresceu, e houve confiança suficiente para desfilar 150 carros em péssimo estado de conservação em uma das rodovias mais importantes e movimentadas do Brasil.

Ideia que viralizou

Na bio do Instagram, Leo Pest se define como um "digital má influência". Seu conteúdo mistura postagens à beira-mar com gracinhas junto a amigos e vizinhos. Uma presença constante nos vídeos é seu Gol de primeira geração, com teto e colunas cortados e carroceria colorida, cujos seguidores podem escrever os arrobas de seus perfis nas redes sociais.

O "rolê dos sem topete" não passaria de algo parecido, imaginava. Mas passou e muito: ao fim do dia, o comboio estava a 50 km dali, em Caieiras. Pega de surpresa, a Polícia Rodoviária Estadual havia detido cinco carros, sendo que um tinha registros de roubo ou furto, e, ao invés de ser levado ao pátio, foi encaminhado para a delegacia.

Volkswagen Gol foi cortado de maneira artesanal e não oferece segurança exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro Imagem: Instagram

O UOL Carros apurou que, com um efetivo planejado para um domingo comum, a PM sequer conseguiria deter o desfile. O objetivo foi reduzir danos e realizar as apreensões possíveis.