Golpe do odômetro? Por que ficou quase impossível mentir sobre km do carro

Logo, o 'direito de reset' permitiria que o cliente recebesse o carro com o odômetro zerado por mera satisfação psicológica ao ver o contador só com zeros. Uma vez que a quilometragem total (independentemente dos resets) chegasse ao 100 km, diz o autor do vídeo, essa função deixaria de funcionar.

Entre a fábrica e a concessionária, todo carro roda um pouco. Esses quilômetro são praticamente imutáveis no "núcleo" computadorizado do veículo Imagem: Divulgação

É possível adulterar o odômetro do carro?

UOL Carros conversou com um engenheiro envolvido no desenvolvimento de sistemas eletrônicos para carros. Justamente devido ao risco de fraudes e mau uso desses dispositivos, é uma área envolta em sigilo e a explicação foi feita sob anonimato.

O especialista detalha que, como em celulares ou videogames, cada fabricante tem seus sistemas de segurança contra adulterações. "Carros modernos chegam a ter 150 chips diferentes. Alguns controlam quanto o motor acelera, por exemplo. Outros cuidam de registrar a quilometragem."

No caso do odômetro, é teoricamente possível alterar o número que é visto no painel, mas seria apenas na parte em que os olhos enxergam. Bastaria a um mecânico conectar um scanner de diagnóstico, comum em qualquer oficina, para conferir, no "registro original", um número diferente.