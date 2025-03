Só eletrificado: o que já sabemos sobre novo Jeep Compass que chega em 2026

Desde 2017, o Jeep Compass é o SUV médio mais vendido do Brasil. Mas, se antigamente ele chegou a vender cinco vezes mais do que o segundo colocado, as coisas mudaram bastante. Com a concorrência cada vez maior — principalmente devido aos híbridos chineses — e o envelhecimento do projeto, a nova geração está a caminho. A revelação do carro, inclusive, já tem data e segundo a Stellantis ocorrerá até junho.

Em termos de design, sabe-se pouco. A Jeep divulgou imagens que revelam só alguns detalhes do utilitário. Além disso, um vídeo institucional revelou, em frações de segundo, um modelo 3D do carro, que era exibido em um computador usado por engenheiros.

Com base nessas pistas, espera-se que o novo Compass siga o estilo estreado pelo novo Jeep Wagoneer S: primeiro SUV da era eletrificada da marca, que será restrito aos EUA.