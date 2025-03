Toyota confirma que lançará sua primeira picape 100% elétrica até 2026

Segundo os executivos da montadora, os carros vistos na apresentação na Bélgica são para o mercado europeu. Outro veículo que a Toyota planeja transformar em elétrico deverá ser o Land Cruiser.

Yoshihiro Nakata, presidente e CEO da Toyota Motor Europe, disse: "BEVs (veículos elétricos a bateria) se tornarão uma parte cada vez mais aceita da vida. Agora, sem revelar muito, nossas estratégias se concentrarão em melhorar o estilo de vida do cliente tão poderosamente quanto melhoram nossas metas de neutralidade de carbono."

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.