Seguro cobre carro destruído em chuvas? Fique de olho no seu contrato

Em uma semana marcada por temporais na cidade de São Paulo, fotos de carros destruídos por árvores caídas ou pelas águas das chuvas viraram item comum nas redes sociais. E a preocupação não acaba por aí: os danos causados por desastres naturais nem sempre são cobertos pelas companhias de seguro.

Atenção ao contrato

No Brasil, até o momento, as seguradoras não são obrigadas a oferecer cobertura no caso de desastres naturais, tudo depende do contrato firmado entre a empresa e o cliente, diz a advogada Amanda Regina da Cunha, advogada especialista em Direito Civil e Processual Civil.

Advogado aconselha contratação de um seguro do tipo "compreensivo", que costuma ter cobertura total, inclusive contra enchentes, vendavais, raios e granizo. Já o seguro do tipo básico, ou parcial, tem apólices mais baratas, mas que cobrem apenas roubo e furto, o que é legal, desde que siga as regras da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), explica Leonardo Peres Leite, advogado especializado em contratos e relações de consumo.