Multa de trânsito 'desconhecida' viraliza; qual a regra e a punição?

A infração não está entre as mais aplicadas, segundo especialistas. O advogado especialista em direito do trânsito Marcos Dias explica que essa multa não é comum e raramente fiscalizada com rigor. "É uma norma prevista no CTB, mas poucos motoristas sabem da sua existência. Muitas vezes, eles só descobrem quando são autuados", diz.

A legislação prevê exceções para dirigir com uma mão, mas com restrições. O artigo 252, inciso V, do CTB permite essa conduta apenas para fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos do carro, como limpador de para-brisa ou faróis. Fora dessas exceções, dirigir com apenas uma das mãos é passível de multa média, com perda de quatro pontos na CNH.

O registro da infração não exige provas fotográficas ou em vídeo. A multa pode ser aplicada apenas com a observação do agente de trânsito, sem necessidade de imagens. Isso gera questionamentos sobre a subjetividade da fiscalização.

Infrações mais graves

Outras infrações de trânsito são consideradas mais graves do que essa. Dirigir sob efeito de álcool ou drogas, ultrapassar o limite de velocidade em mais de 50%, avançar o sinal vermelho e participar de rachas são infrações gravíssimas, com penalidades mais severas.